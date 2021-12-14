رفضت الرجوع له فأصابها بـ105 غرز.. زوجة تحكى تفاصيل تعدى زوجها عليها بقنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر لرصد حكاية زوجة تعدى زوجها عليها، بعد خلافات أسرية، وتسبب فى إصابتها بـ 105 غرز، وتدخل مستشفى قنا الجامعى لإنقاذها.



وقالت مهرئيل إبراهيم 22 عاما، من قرية العيايشا بقنا، إن "بداية الواقعة بدخول زوجى إلى منزل أبى وبعد دخوله أخرج سكين من جيبه وانهال علي بالضرب، واستطعت الهروب منه إلى باب المنزل، وتمكن الأهالي من ضبطه".



وأشارت إبراهيم إلى أن الإسعاف نقلها إلى مستشفى قوص المركزي، ومنها إلى مستشفى قنا الجامعى، والذى تمكن من إنقاذها وإجراء العمليات اللازمة، لافتة إلى أنها أصيبت بـ 105 غرز وأكثر من 20 طعنة.



وطالبت مهرئيل من المجلس القومى للمرأة بتبني قضيتها، ولاسيما أنها تعرضت للضرب من قبل زوجها في فترات سابقة وحكم عليه بشهر حبس.