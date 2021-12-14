رصف طرق واقامة مبانى خدمية بقرى مركز الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ، للوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل.

وفي هذا السياق وحسب بيان لمجلس مدينة الواسط ، تابع المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطي الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الرصف بطريق جزيرة المساعدة ،علاو على متابعة الإنشاءات الجارية بالمبنى الخدمي لقرية قمن العروس وصفط الشرقية، وإنشاء كوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة الواسطى،

كما تمت متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة قمن العروس الثانوية العامة، وتكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رفع 200 طن من القمامة والأتربة بشوارع المدينة والطرق العامة، وجمع المخلفات المنزلية بالقرى،

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية إطواب بإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام القرية، وتم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،



تنفيذ مشروعات بقرى مركز الواسطى