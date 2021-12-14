ربة منزل تقتل طليقها بسبب ابتزازها ماديا فى المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

قتلت سيدة طليقها بعدما استدرجته إلى منزلها، وقامت بتسديد عدة طعنات من سلاح أبيض في منطقة المعصرة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة في بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "م. م. ع" 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجنى عليه، بسبب ابتزازها ماديا.

وأضافت التحريات، أن المتهمة يوم الواقعة قامت بالاتصال بالمجنى عليه للحضور إليها لكى يردها إلى عصمته وأستأجرت شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعندما وصل المجنى عليه إلى الشقة قامت المتهمة بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.