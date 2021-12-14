رئيس مصلحة الجمارك يتفقد الدورات التدريبية بالمعهد القومى للتدريب الجمركى

كتب - أحمد يعقوب

أجرى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مساء اليوم زيارة تفقدية لختام الدورات التدريبية المقامة للعاملين الدائمين والمنتدبين من حملة المؤهلات العليا بمصلحة الجمارك وذلك بالمعهد القومى للتدريب الجمركى بالقاهرة.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع المتدربين وتقدم لهم بالشكر لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذه الدورات لتنمية معرفتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم عن طريق البرامج التدريبية المستمرة التي تصقل هذه المهارات وتنمي القدرات للمساهمة في عملية التطوير والتحديث ورفع كفاءة الإدارة الجمركية وتحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الجمركية. هذه الدورات لتنمية معرفتهم ، مؤكدا على اهتمام وزير المالية بتطوير العنصر البشري وبناء قدرات القادة لديهم والتى تعتبر أغلى وأثمن الموارد التي تملكها مصلحة الجمارك وخاصة في ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها .

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن هذه الدورات تأتى فى إطار الخطة التدريبية السنوية للمعهد القومى للتدريب الجمركي للعام 2021/ 2022 ، برنامج التدريب الأساسي ( القسم المتقدم ) للمؤهلات العليا وشارك فيه عدد من العاملين بمختلف المواقع الجمركية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بهدف تحسين القدرات وتطوير الأداء وتأهيل وتدريب كوادر رجال الجمارك على مهارات العمل الجمركى وصقل خبراتهم وإثراء رصيدهم المعرفى وتخريج موظفين قادرين على تنفيذ منظومة العمل الجمركية الحديثة .

وقال أن برنامج التدريبى الأساسى للقسم المتقدم للحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين الدائمين أو المنتدبين بمصلحة الجمارك ، تم تنفيذه من خلال المدربين المعتمدين بالمعهد على ثلاث مجموعات تضم كل منها 23 متدربا على مدار 3 أشهر اعتبارا من 28 أغسطس 2021 وحتى 13 ديسمبر الجارى، وتم دراسة المواد العلمية التى تحتوى على تفاصيل وإجراءات العمل بمصلحة الجمارك والتنظيم الإداري لمصلحة الجمارك وميثاق الشرف الجمركي وآليات مكافحة على الأموال التجارة عبرالمشروعة ومهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين واللوجستيات والنقل الدولي والنظام المنسق للتعريفة الجمركية والإجراءات الجمركية والاستيرادية والمخاطر والمراجعة اللاحقة ، وذلك تمهيدا للدخول للبرامج التخصصية (النصف توقيع - التوقيع الكامل ) .