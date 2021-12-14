اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس مجموعية بنية: مصر أنفقت استثمارات غير مسبوقة فى البنية التحتية للاتصالات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:02 م
رئيس مجموعية بنية: مصر أنفقت استثمارات غير مسبوقة فى البنية التحتية للاتصالات
كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لمجموعة بنية، إن توفير بنية تحتية تكنولوجية أصبح حتمية أساسية للتحول الرقمي، والتي أصبحت جزء رئيسي من كافة الأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أن الدولة وضعت ضخ استثمارات في البنية التحتية أولوية، وأنفقت حجم استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية، وهو ما ساعد مجموعة بنية في تنفيذ مشروعات ضخمة ودخلت في منافسة مع شركات عالمية، لنقدم شركة وطنية بجودة عالمية.
 
وأضاف "مكي"، أن ضخ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، منح مجموعة بنية الفرص للاستثمار في هذا القطاع، مما وضع مصر كمرجع لتنفيذ مشروعات ضخمة في البنية الأساسية، اكتسبنا منها خبرات تشجعنا للانطلاق لأفريقيا، متابعًا أن مصر هي النموذج لتقديم شركات تقود التحول الرقمي في أفريقيا.
 
وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي، بمشاركة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، المهندس ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لمجموعة بنية، وأدار الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 
المهندس حسام صالح (1)
المهندس حسام صالح (1)

المهندس حسام صالح (2)
المهندس حسام صالح (2)
 
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (7)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (7)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (8)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (8)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (9)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (9)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (10)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (10)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (11)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (11)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (12)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (12)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (13)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (13)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (14)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (14)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (15)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (15)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (16)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (16)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (17)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (17)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (18)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (18)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (19)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (19)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (20)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (20)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (21)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (21)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (22)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (22)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (23)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (23)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (24)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (24)

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

المهندسة ميرنا عارف (1)
المهندسة ميرنا عارف (1)

المهندسة ميرنا عارف (2)
المهندسة ميرنا عارف (2)

المهندسة ميرنا عارف (3)
المهندسة ميرنا عارف (3)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (1)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (1)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (1)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (1)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (2)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (2)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (3)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (3)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (4)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (4)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (5)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (5)

جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (6)
جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (6)
 

قمة مصر الاقتصادية

احمد مكي

التحول الرقمي

سيسكو

مايكروسوفت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى يشارك في قمة مصر الاقتصادية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:56 م

نائب وزير المالية فى قمة مصر الاقتصادية: حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأخضر بالسنة المالية الجديدة.. سي أي كبيتال: الاقتصاد المصري سيحقق نموا 7-8%.. رئيس بنك أبو ظبى: استثمارات أجنبية ضخمة ستدخل مصر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:32 م

انطلاق فعاليات قمة مصر الاقتصادية بمشاركة وزيرى التخطيط والصناعة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:42 م

هالة السعيد أمام قمة مصر الاقتصادية: 2 تريليون جنيه استثمارات البنية التحتية فى 7 سنوات.. الصندوق السيادى يسعى لإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.. ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة لـ730 مليار جنيه بنمو 12%

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:45 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة