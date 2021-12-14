رئيس سيسكو: هناك تطوير كبير فى البنية التحتية للاتصالات فى مصر

كتبت هبة السيد - تصوير كريم عبد العزيز

قال المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، إن هناك تطور كبير في البنية التحتية للاتصالات في مصر، ولذا ضخت الشركة استثمارات إضافية لمساعدة العملاء في مصر للتطور بشكل أسرع من التحول الرقمي في الوقت الحالي، غير أنه أكد على ضرورة استمرار ضخ استثمارات في البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، وليس في المدن الجديدة فقط، بعدما أصبحت التكنولوجيا أحد المتطلبات الرئيسية مثل الطرق والمرافق الأخرى.

وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك بنية أساسية للاتصالات خلال الفترة الحالية لم تكن موجودة سابقًا، وهو ما أتاح للمؤسسات التعليمية الاعتماد على التكنولوجيا خلال الفترة الماضية، كما يتيح للشركات الاعتماد على العمل من المنزل، خاصة وأن العمل من المكتب أصبح من الماضي.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي، بمشاركة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، المهندس ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لمجموعة بنية، وأدار الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو (1)



المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو (2)



المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو (3)



المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو (4)



المهندس حسام صالح (1)



المهندس حسام صالح (2)