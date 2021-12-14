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رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربى يقدم محاضرة حول تاريخ الفنون بالأقصر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:27 ص
رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربى يقدم محاضرة حول تاريخ الفنون بالأقصر رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي يقدم محاضرة حول تاريخ الفنون
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، ضمن فعاليات الإحتفال باليوبيل الفضي للكلية بمرور 25 سنة على إنشائها، عقد محاضرة لرئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي، حول تاريخ كليات الفنون وأهمية دعمهما وتطوير الدراسة داخلها لخدمة كل الطلبة على مر العصور، لما لها من دور هام فى رفع شأن الفنون فى العالم العربي.

وتم عقد المحاضرة داخل قسم الديكور بالكلية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ودعم وتوجيه الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والوكلاء بالكلية، وقدمها لأستاذة الكلية ضمن فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، كل من الدكتور قاسم مؤنس أستاذ فنون المسرح وعميد كلية الفنون والتصميم السابق - جامعة بغداد، والدكتور محمد حسني الحاج أستاذ التخطيط العمراني ورئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي.

وكان قد شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات احتفالية كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على إنشائها، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه فقرات فنية متنوعة مثل فقرة فن الكف والتحطيب والتنورة والفنون الشعبية وفقرات غنائية، وسط تفاعل الحضور في جو من البهجة والفرحة.

وعقب انتهاء الفقرات الفنية افتتح رئيس الجامعة، يرافقه عميد الكلية، معرض الفن التشكيلي الواقعي الخاص بكلية فنون جميلة الأقصر، والذي يشارك فيه 120 فنانا من أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكلية والسابقين وبعض خريجي الكلية المتميزين، وبعض الطلاب المتميزين، واستمع رئيس الجامعة وضيوف الحفل لشرح من الدكتور أيمن قدري، قومسير المعرض حول الاعمال الفنية المشاركة.

كما افتتح الدكتور محمد محجوب، المعرض الافتراضي  "السوشيال ميديا" والذي يشارك فيه أكثر من 500 فنان من 40 دولة حول العالم، بحضور 10 قوميسرات من 10دول، واستمع رئيس الجامعة، لشرح حول المعرض من الدكتورة جهاد شريت، قومسير المعرض والذي يعرض اعمالا فنية من مختلف دول العالم عبر شاشات عرض في الكلية.

رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي يقدم محاضرة بالأقصر
رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي يقدم محاضرة بالأقصر

 

رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي يقدم محاضرة حول تاريخ الفنون
رئيس جمعية كليات الفنون الجميلة بالوطن العربي يقدم محاضرة حول تاريخ الفنون

 

محاضرة حول تاريخ الفنون بالأقصر بكلية فنون جميلة
محاضرة حول تاريخ الفنون بالأقصر بكلية فنون جميلة

 


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