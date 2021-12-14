اليوم السابع
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رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية على هامش مؤتمر الدول الأطراف

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 م
رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية على هامش مؤتمر الدول الأطراف لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية
كتب: محمد أبو ضيف

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التقى صباح اليوم، الثلاثاء، الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شارل ديوشين رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.
 
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة فى الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.
 
كما اتفق الجانبان على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسي، لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية من خلال الأكاديمية، فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.
 
لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (1)
لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (1)

لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (2)
لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (2)

لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (3)
لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية (3)

 


لقاء رئيس الرقابة الإدارية برئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية

الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية

مكافحة الفساد

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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