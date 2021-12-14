رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية على هامش مؤتمر الدول الأطراف

كتب: محمد أبو ضيف

التقى صباح اليوم، الثلاثاء، الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شارل ديوشين رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة فى الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.

كما اتفق الجانبان على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسي، لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية من خلال الأكاديمية، فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.