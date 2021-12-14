رئيس البرلمان السورى: أهالى الجولان متمسكون بهويتهم فى مواجهة الاحتلال

دمشق /أ ش أ/

أكد رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ، أن أهالى الجولان العربى السورى المحتل كانوا وما زالوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم فى مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلى من خلال تمسكهم بهويتهم السورية، رافضين أساليب الترغيب والترهيب التى فرضت عليهم انطلاقاً من ثقتهم بأن يوم التحرير قادم لا محالة.

وقال رئيس مجلس الشعب السورى فى كلمة له بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على قرار الاحتلال الإسرائيلى بضم الجولان السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن كفاح الشعب العربى السورى ينطلق أساساً من الوفاء لمبادئه وثوابته وفى مقدمتها استعادة كامل تراب الجولان وتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

وأشار صباغ إلى عدم مشروعية قرار الضم المذكور حيث اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت بالأغلبية الساحقة قراراً دعت فيه الاحتلال للانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة وأعقبته بقرار آخر حول بطلان الإجراءات فى الجولان المحتل، وخاصة قرار الضم .

وتوجه صباغ فى ختام كلمته بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الجولان وشهداء سوريا، وإلى الصامدين فى الجولان ولرجال الجيش السورى حصنه المنيع .