اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان السورى: أهالى الجولان متمسكون بهويتهم فى مواجهة الاحتلال

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:05 م
رئيس البرلمان السورى: أهالى الجولان متمسكون بهويتهم فى مواجهة الاحتلال البرلمان السورى _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ، أن أهالى الجولان العربى السورى المحتل كانوا وما زالوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم فى مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلى من خلال تمسكهم بهويتهم السورية، رافضين أساليب الترغيب والترهيب التى فرضت عليهم انطلاقاً من ثقتهم بأن يوم التحرير قادم لا محالة.

 

وقال رئيس مجلس الشعب السورى فى كلمة له بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على قرار الاحتلال الإسرائيلى بضم الجولان السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن كفاح الشعب العربى السورى ينطلق أساساً من الوفاء لمبادئه وثوابته وفى مقدمتها استعادة كامل تراب الجولان وتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

وأشار صباغ إلى عدم مشروعية قرار الضم المذكور حيث اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت بالأغلبية الساحقة قراراً دعت فيه الاحتلال للانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة وأعقبته بقرار آخر حول بطلان الإجراءات فى الجولان المحتل، وخاصة قرار الضم .

وتوجه صباغ فى ختام كلمته بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الجولان وشهداء سوريا، وإلى الصامدين فى الجولان ولرجال الجيش السورى حصنه المنيع .

 


رئيس البرلمان السورى

سوريا

أخبار سوريا

الجولان المحتل

مواجهة الاحتلال

إسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:08 م

الأسد يفوز بولاية رئاسية رابعة بنسبة 95.1%.. رئيس البرلمان السورى: بشار حصل على 13 مليونا و540 ألفا من الأصوات.. احتفالات فى المدن السورية.. وموسكو: موقف الاتحاد الأوروبى من الانتخابات تدخل واضح فى شؤون سوريا

الجمعة، 28 مايو 2021 12:00 ص

وفد برلمانى بيلاروسى يستجيب لدعوة البرلمان السورى لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الأحد، 23 مايو 2021 10:29 ص

البرلمان السورى يعلن ارتفاع عدد طلبات الترشح للرئاسة إلى 29

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة