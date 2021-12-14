اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئاسة شئون الحرمين الشريفين تطلق مصحفا إلكترونيا للمكفوفين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:51 م
رئاسة شئون الحرمين الشريفين تطلق مصحفا إلكترونيا للمكفوفين المصحف الإلكتروني للمكفوفين
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت رئاسة شئون الحرمين والمسجد النبوى الشريف، في المملكة العربية السعودية، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، والذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتفسير آياته بكل سهولة، على طريقة لغة "برايل"، حيث نشرت الصفحة الرسمية لشئون الحرمين عبر تويتر، مجموعة صور من إطلاق الخدمة الجديدة وصور للمصحف الإلكتروني.

وفى تصريحات للشيخ السديس، نقلها الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين "علينا العمل جاهدين لإطلاق مثل هذه المشاريع الرائدة وتسخير وسائل التقنية لخدمة الإسلام والمسلمين".

اطلاق المصحف الالكتروني للمكفوفين
إطلاق المصحف الإلكتروني للمكفوفين
 
المصحف الالكتروني للمكفوفين
المصحف الإلكتروني للمكفوفين
 
جهاز المصحف الالكتروني للمكفوفين
جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

ودشنت رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف "مبادرة الحجر الأسود الافتراضى"، والتى أطلقتها وكالة شئون المعارض والمتاحف ممثلة فى الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التى تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقى.

وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الاثنين، خلال تدشينه للمبادرة العمل على إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس وحتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق.

رئاسة شؤون الحرمين

السعودية

المصحف الالكتروني للمكفوفين

مصحف للمكفوفين

اخبار

المصحف الالكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئاسة شئون الحرمين تحتفى بعودة محاذاة المصلين فى الحرم بعد عام ونصف من التباعد

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:15 م

رئاسة شئون الحرمين تكشف كواليس تعقيم وتطهير المسجد الحرام على مدار الساعة

الأحد، 01 أغسطس 2021 09:32 م

رئاسة شئون الحرمين تطلق حزمة إجراءات احترازية لسلامة قاصدى المسجد الحرام

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:08 م

السعودية تعلن نجاح خطة رئاسة شئون الحرمين في ظل تفشي كورونا خلال رمضان

الثلاثاء، 11 مايو 2021 04:35 م

رئاسة شئون الحرمين توثق "مقام إبراهيم" بصورة نادرة وحديثة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة