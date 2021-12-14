رئاسة شئون الحرمين الشريفين تطلق مصحفا إلكترونيا للمكفوفين

أطلقت رئاسة شئون الحرمين والمسجد النبوى الشريف، في المملكة العربية السعودية، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، والذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتفسير آياته بكل سهولة، على طريقة لغة "برايل"، حيث نشرت الصفحة الرسمية لشئون الحرمين عبر تويتر، مجموعة صور من إطلاق الخدمة الجديدة وصور للمصحف الإلكتروني.

وفى تصريحات للشيخ السديس، نقلها الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين "علينا العمل جاهدين لإطلاق مثل هذه المشاريع الرائدة وتسخير وسائل التقنية لخدمة الإسلام والمسلمين".

جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

ودشنت رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف "مبادرة الحجر الأسود الافتراضى"، والتى أطلقتها وكالة شئون المعارض والمتاحف ممثلة فى الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي

(VR)

والتجارب الرقمية التى تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقى.

وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الاثنين، خلال تدشينه للمبادرة العمل على إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس وحتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق

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