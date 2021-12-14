خطة البرلمان: الاعتمادات المالية لوزارة التعليم ارتفعت لـ158.7 مليار جنيه

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن كل لجان البرلمان تولى اهتماماً بقطاعى الصحة والتعليم لارتباطهما الوثيق بالإضافة إلى عمل لجنة التخطيط والموازنة ذى صلة وثيقة بكافة القطاعات، وهذا ليس بعيدا عن عملنا لأننا نهتم بالاعتمادات المالية لكل الوزارات.

وكيل لجنة الخطة والموازنة فى لقاء ببرنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن مشكلة التعليم كبيرة والدليل أن الأسر المصرية والطلاب يتابعون صفحة وزير التعليم أكثر من المذاكرة، موضحا الاعتمادات المالية لوزارة التربية والتعليم كانت 145.2 مليار جنيه ثم ارتفعت 158.7 مليار جنيه، وفى موازنة العام الحالى 256.1 مليار جنيه قائلاً : " الاعتماد المالى لوزارة التربية والتعليم أكثر من النسبة التى نص عليها الدستور".

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة الاهتمام بالمدرسين قائلاً: "نطالب بالاهتمام بالمدرسين وتقديم حوافز لهم وواجهنا الكثير من المشاكل فى العام الدراسى وهناك عجز حوالى 300 ألف مدرس"، مشيرا إلى أن تكلفة عمل الـ36 ألف معلم ليست مشكلة وأنه يجرى محاولة تدبير تكلفة تعيين 50 ألف معين.

وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة اقتراح فتح باب التطوع قائلاً: "هو فيه حد هيشتغل ببلاش"، لافتا إلى أن وزير المالية أبدى استعداده لتغطية تكاليف ضم 50 ألف معلم فى العام الدراسى، لافتا إلى أن الكثير من الأسر تشكو من مناهج رابعة ابتدائى وهناك تضارب فى مسألة المواد وتدريب المدرسين.