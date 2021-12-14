حياة كريمة.. تطوير 28 قرية و219 عزبة وتابع بمركز كفر سعد بـ3 مليار جنيه بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري مركز كفر سعد يسير وفق خطة التنفيذ ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يستهدف البرنامج تطوير 28 قرية و219 عزبة وتابع بمركز كفر سعد وإنشاء عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، و الصحة وغيرها من القطاعات الحيوية حيث ستصل التكلفة التقديرية لتلك المشروعات حوالى 3 مليار جنيه.



وأشارت الدكتورة منال عوض، فى بيان له،إلى حرص المحافظة على الإنتهاء من المشروعات الجارية بقرى وتوابع مركز كفر سعد ضمن المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالى تلك القري، مشيرة إلى أنها تتابع عبر جولات ميدانية ومتابعة يومية معدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتي تتضمن حوالى 56 مشروعاً والتي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطن.



كما أشارت الدكتورة منال عوض لبعض المشروعات والمبادرات الجارية بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومن بينها مشروع للصرف الصحى بقرية طبل بمركز دمياط في إطار جهود الدولة لتغطية جميع القري بخدمة الصرف الصحى ، وكذا الاتصالات الجارية بين المحافظة والبرنامج للبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً والمقرر البدء بمنطقتى كفر البطيخ ودمياط الجديدة.



وأشارت دكتورة منال عوض إلى أن المشروع يستهدف عملية التخطيط الشامل والعنصر البشرى نظرًا لما يشمله مفهوم التخطيط العمرانى والحضرى من جعل المجتمعات أكثر تكاملاً ليتضمن كافة الخدمات العامة و الاحتياجات وأيضاً تحسين البنية التحتية، حيث تم اختيار دمياط للمرحلة الأولى من هذا البرنامج "UPlMC"، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ممثلة فى السفارة السويسرية بالقاهرة وسيتم تنفيذه بمصر والأردن و الكاميرون.



وأكدت المحافظ أنه جارى تنفيذ مشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا والذى سيقام على مساحة 12 فدان بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية



وأضافت المحافظ أنه جارى متابعة البرنامج التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.







