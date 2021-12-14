حماية المستهلك بالشرقية يشن حملات على معامل التحاليل والمصانع المواد الغذائية

الشرقية - إيمان مهنى

شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية،حملات مفاجئة على معامل التحاليل والمصانع و المخازن لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من مخالفات و التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر وذلك خلال حملة قام بها جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية علي مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن محضر ضد معمل للتحاليل الطبية وذلك لمخالفة التخصص وضبط جهاز cba لتحليل صورة الدم ، محضر ضد معمل للتحاليل الطبية وذلك لعدم وجود عقد محرقة.

كما تم تحرير محضر ضد معمل للتحاليل الطبية وذلك لإدارة منشاة طبية خاصة سبق صدور قرار غلق إدارى حيث أن المذكور فنى معمل وغير مرخص لة مزاولة المهنة مخالفاً للأحكام ، محضر ضد صاحب معمل للتحاليل الكميائية لعدم وجود رخصة تداول نفايات طبية.

وفي مجال الرقابة على المصانع والمخازن،تم تحرير محضر ضد مستودع مواد بناء وذلك لعدم إمساك سجلات حركة اسمنت التسليح وتم ضبط عدد 10 طن أسمنت.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع حلويات وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 3 شكائر سكر أبيض زنه الواحدة 50 كجم بإجمالى 150 كجم و تحرير محضر ضد صاحب مصنع حلويات وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 10 كجم حلاوة حمص وسودانى ، محضر ضد مسئول تعبئة مواد غذائية وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة سكر زنه الشيكارة 50 كجم وعدد 150 باكتة سكر زنه الباكتة 10 كجم بأجمالى 1.500كجم.

كما تم تحرير محضر ضد مسئول مخزن مواد غذائية وذلك لإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص وعدم وجود فواتير أو أى مستندات وتم التحفظ على عدد 150 كرتونه مواد غذائية وبكل كرتونه 24 كيس. محضر ضد مسئول مصنع ملابس وذلك لإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص و عدم وجود فواتير أو أى مستندات وتم التحفظ على عدد 150 مكاينة وعدد 36 قميص وعدد 150توب قماش.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط 10 توب قماش مقاس التوب 40 متر فى عرض 1.5 متر.