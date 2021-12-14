حبس متهم استغل جراج سيارات بالبساتين فى بيع لحوم مجهولة المصدر

كتب سليم على - كريم صبحى

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه باستغلال جراج سيارات وبيع كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات فى دائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدة أشخاص باستغلال جراج كائن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين فى تخزين كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بداخله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حارس الجراج المشار إليه وعثر بداخل الجراج على (كمية من اللحوم وزنت 950 كيلو جرام "مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" - أدوات طهى).

بمواجهته أقر بأن الجراج حراسته مستأجر لصالح أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، حيث يحضرون للجراج ليلاً لطهى وجبات غذائية وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.