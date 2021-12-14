جيش بوركينا فاسو يعلن مقتل نحو 100 مسلح

كتب وكالات

أعلن جيش بوركينا فاسو، قتل 100 مسلح فى عملية مشتركة مع النيجر فى منطقة الحدود المشتركة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.

وأضاف بيان للجيش، إن مئات من الجنود المنتشرين على حدود البلدين شاركوا فى العملية، وتابع أنهم ألقوا القبض على نحو 20 مشتبها بهم مع ضبط أسلحتهم، إضافة إلى مئات من الدراجات النارية، كما دمر الجيش نحو 15 جهاز تفجير يدوى الصنع.

وقال البيان إن 4 جنود من بوركينا فاسو قتلوا وأصيب تسعة آخرين عندما اصطدموا بعبوة ناسفة بدائية الصنع.

ويشن مسلحون موالون لتنظيم القاعدة تمردا فى بوركينا فاسو والنيجر ومالى حيث قتلوا آلاف المدنيين وشردوا قرابة مليونى شخص خلال السنوات القليلة الماضية.

وألحق التنظيم المسلح خسائر فادحة بجيوش المنطقة، وقتل 53 شخصا فى موقع لقوات الأمن فى بوركينا فاسو الشهر الماضى فى أسوأ ضربة لقوات الأمن منذ سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم قتل جنود أكثر بشكل أسبوعى فى هجمات متفرقة.

وأعلنت بوركينا فاسو عن تشكيل حكومة جديدة فى وقت متأخر أمس الاثنين عقب تعيين رئيس وزراء جديد فى العاشر من ديسمبر، وكان رئيس البلاد، روش كابوري، عزل رئيس الوزراء من منصبه بعد تصاعد أزمة الأمن، التى أدت إلى احتجاجات، ومطالبات باستقالته.