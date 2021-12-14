جامعة قناة السويس تحقق مراكز متقدمة ببطولة الشهيد الرفاعى.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسعى جاهدة على توفير المناخ المناسب لممارسة الأنشطة الطلابية بين طلابها، مشيرة إلى أن جامعة القناة تمتلك مجموعة من الشباب الموهوب فى كافة المجالات الذى يستطيع رفع اسم الجامعة عاليًا في كافة المحافل.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على المشاركة فى البطولات والمسابقات المختلفة التى تكون على مستوى الجامعات المصرية المختلفة.

واستطاع فريق المصارعة بالجامعة الحصول على 5 ميداليات فى بطولة الشهيد الرفاعى 49٩ التى نظمها الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية، حيث استطاع اللاعب محمد إيهاب محمد، من الحصول على ميدالية ذهبية، كما استطاع كلا من يحي محمد يحي عبد القادر وسامى السيد على سمرة الحصول على ميدالية فضية واستطاع كلا من فتحى طارق فتحى عطية وعبد الرحمن خالد أبو العلا

الحصول على ميدالية برونزية.

ويشرف على الفريق الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

فريق المصارعة بجامعة قناة السويس

فريق المصارعة بجامعة قناة السويس