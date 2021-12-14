جامعة بنها تنشر 1634 بحثًا علميًا بالدوريات الدولية المتخصصة خلال 2021

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن دكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أنه في إطار سياسة الجامعة لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي والنشر الدولي وبرامج دعم البحث العلمي التي تقدمها الجامعة، فقد تمكن أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من نشر 1634 بحث علمي بالدوريات العلمية العالمية المتخصصة خلال عام 2021.

ومن جانبه، أكد دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه وفقاً لتقارير قواعد بيانات أسكوبس وأداة البحث المتخصصة "سيفال"، التابعة لدار النشر العالمية السيفير، فقد تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من نشر 1634 بحث علمي خلال عام 2021 مقابل نشر 1342 بحث خلال عام 2020.

وتابع أنه وزعت البحوث المنشورة بالمجلات العالمية طبقا لتصنيفها خلال هذا العام حيث تم نشر 753 بحث علمي في مجلات الفئة الأولى Q1، و463 بحث في المجلات العلمية بالفئة الثانية Q2، و240 بحث بمجلات الفئة الثالثة Q3، و98 بحث بمجلات الفئة الرابعة Q4.

ويأتي في مقدمة النشر الدولي للجامعة تخصصات قطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية وقطاع علوم الحاسب وقطاع علوم الحياة في الوقت نفسه ارتفع معامل تأثير الاستشهادات المرجعية على مستوى التخصص لتصل إلي 2.01 هذا العام مقابل 1.47 خلال عام 2020.