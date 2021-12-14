جامعة الاسكندرية تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الجامعى للتطوير المهني

الإسكندرية اسماء على بدر

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاحتفالية التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى بمناسبة انتهاء تدريب أول دفعة من خريجي كليتي التجارة والهندسة بعد مرور 3 سنوات من إنشاء المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة.

تم خلال الإحتفالية عرض 10 نماذج طلابية ممن تلقوا تدريباً في المركز خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد قامت تلك النماذج بالتعبير عن مدي استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز، كما تضمن هذا العرض عملية نقل خبرات وتجارب تلك النماذج إلي الطلاب الجدد بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم.

وأعرب الدكتور ابوالنجا عن سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD داخل جامعة الإسكندرية ، وما حققه من نقلة نوعية في مستوي خريجي الجامعة. وأضاف أن الجامعة أنشأت مركزين للتطوير المهني بكليتي (التجارة والهندسة) منذ 3 سنوات، ثم تلي ذلك إنشاء مركز آخر بكلية التربية. وقد جاء ذلك بهدف تحقيق رؤية جامعة الاسكندرية المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وأحتياجات سوق العمل والصناعة، ومن ثم مساعدة الطلاب على ايجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.

وأشار الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة أن هذه التجربة من أنجح التجارب داخل جامعة الاسكندرية ، حيث قامت ببناء شخصية الطلاب للتعامل مع المجتمع ، من خلال تقديم دورات لهم للربط بين الجانب الاكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب كما تم التعاون مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبري وتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والمديرين في بيئة العمل .

فيما أكد الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة أن الكلية تتميز بعدد خريجها الهائل لذا كان من الضروري ايجاد برامج تدريبية تستوعب المتميزين من هذا العدد الكبير، لافتاً أن ذلك قد تحقق من خلال مركز التطوير المهني، واضاف أنه من السهل التعلم ولكن من الاصعب بناء الشخصية القوية القادرة على التعامل مع المعطيات المختلفة فى سوق العمل.

فيما أشادت عائشة حمدي مدير المركز بكلية التجارة بفريق عمل المركز، وجهودهم طوال الثلاث سنوات لتنفيذ خطط مستقبلية مليئة بالتحديات والتغيرات في سوق العمل، وتعزيز فكر ريادة الأعمال لدي الطلاب و الخريجين.

حضر الإحتفالية الدكتور وليد عبد العظيم الاستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ايمن الشتيوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ،وهانم الشناوي مدير المشروع ، والدكتورة دينا سعد الله مدير مركز كلية الهندسة، وجميع فرق العمل والأداريين وطلاب الكليات.