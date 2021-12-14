توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10-15% بالعاصمة الإدارية بعد انتقال الحكومة

كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، أحمد حسن، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة، علاوة على تشغيل المونوريل وحي المال والأعمال، ومع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سيرفع من إنتاجية الحكومية، وينعكس على نتائج الخدمة للمواطن، وسندخل عصر المدن الذكية، وسينقلنا لمفهوم جديد لأول مرة في مصر وهو مفهوم المدن المستدامة.

وتوقع "العسال" زيادة أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية مع انتقال الحكومة للإدارة بنسبة 10-15% عن أي منطقة أخرى مجاورة لها، وفي الوقت نفسه سوف تستفيد منطقة وسط البلد من هذا الانتقال وستتحول لمزار سياحي، مشيرًا إلى مخطط تطوير مجمع التحرير بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه ليصبح متعدد الاستخدامات.

وتابع المهندس محمد هاني العسال أن هناك توقعات بخروج عدد من شركات العقارات من السوق المصري خلال الفترة القبلية المقبلة ، بسبب عدم قدرتها إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة لعدم خبرتها في السوق المصرية، وذلك يرجع لدخولها السوق المصري بدون دراسة جيدة. وأضاف أن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات كبري، ولكن هناك شركات عديدة نجحت في مواجهة تلك التحديات، لافتا إلى أن فروق الأسعار بين الشركات يرجع للخدمات التي تقدمها هذه الشركات. وقال إن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة، علاوة على تشغيل المونوريل وحي المال والأعمال، ومع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سيرفع من إنتاجية الحكومية، وينعكس على نتائج الخدمة للمواطن، وسندخل عصر المدن الذكية، وسينقلنا لمفهوم جديد لأول مرة في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من القمة الاقتصادية المقامة حالياً، والتى عقدت بعنوان "التنمية العمرانية وتأثيرها الاقتصادى"، ويشارك بالجلسة الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أحمد غزى رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وأدار الجلسة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع.