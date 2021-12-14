تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. أجهزة محافظة قنا تتحرك لرعاية أسرة الطفل القتيل بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

قام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بزيارة أسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم، شهيد لقمة العيش بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، رافقه محمود العمرى، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وحسن عثمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، والمستشار حسام طلبه، وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد المحافظ، فى بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتقديم الرعاية الكاملة لأسرة الشهيد، وعلى الفور تم تقديم مساعدة عاجلة للأسرة بقيمة 10 الآف جنيه بالإضافة إلى توفير فرصتىّ عمل لشقيقىّ الشهيد من قِبل مديرية القوى العاملة بمقابل 3 آلاف جنيه، و 2000 جنيه، وكذلك صرف معاش شهرى بقيمة 1000 جنيه إلى جانب معاش تكافل وكرامة التي تتقاضاه الأسرة، فضلا عن صرف مواد غذائية شهرية وكذلك العلاج على نفقة الدولة، وكلف المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بمتابعة صرف المساعدات التي وجه بها الرئيس بشكل دورى، والتواصل مع والد الشهيد بشكل مستمر لتلبية احتياجات.



وأضاف المحافظ، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، سوف يقوم بتمويل أحد المشروعات التى سوف يختارها والد الشهيد بدون أى فائدة "سيارة - تريسيكل - محل بقالة" وذلك لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة، وأشار الداوى إلى أن الرئيس وجه أيضا بإدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة سكن كريم لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الآثاث اللازم لتوفير حياة كريمة لأسرة الشهيد.



وقدم والد الشهيد، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لما أبداه من اهتمام بالغ بحالة الأسرة وحرصه على تقديم الرعاية الكاملة لجميع أفراد الأسرة داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية الحكيمة من كل سوء، مقدما شكره للأجهزة الأمنية لتمكنها من ضبط الجاني في وقت قياسي، مؤكدا ثقته فى قضاء مصر بتطبيق القصاص العادل.



يذكر أن الطفل حسين عبدالله يبلغ من العمر 16 عاما، وقد تعرض نهاية الأسبوع الماضى للقتل على يد عاطل بغرض السرقة، حيث كان يعمل كبائع خضروات وهو العائل الوحيد لأسرته التي تتكون من 8 أفراد.





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جانب من زيارة المحافظ



زيارة المحافظ









