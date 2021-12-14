تفاصيل فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافى بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت لليوم الثانى فى مدينة العريش فعاليات مؤتمر إقليم القناة وسيناء المنعقد في قصر ثقافة العريش تحت عنوان " دور الأدب في تأصيل الهوية الوطنية ".

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء فى بيان، أن مؤتمر الأدباء يعقد دورته 24 بشمال سيناء بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ، و اشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وحنان مرعى مدير إدارة الشئون الثقافية بالإقليم ، ويترأس المؤتمر الأديب ابراهيم داوود وأمانة المؤتمر الروائي عبدالله السلايمة .



تضمنت الفعاليات جلسة بعنوان" دور الأدب فى تأصيل الهوية الوطنية " للباحث نور فتح الباب، وأدار الجلسة الشاعر حسونة فتحى، وجلسة بعنوان "أدب المقاومة في الإقليم شخصيات وتاريخ وايضا الادب الشعبى وتحولات الثقافة وادار الجلسة اسامة كمال ، وأمسية شعرية لشعراء البادية "سلمى الجمعيانى ومنصور القويرى وعطالله الجداوى ومحمد أبو عليان ورضوان المنيعى".



وعلى هامش الفعاليات تم افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الثقافة بأسعار مخفضة .



ومن المقرر ان تتضمن الفعاليات خلال مساء اليوم وغدا بأمسية شعرية وشعراء ، وأمسية قصصية ، وجلسات حول "ملامح السرد في الإقليم "، و "الأسطورة في أدب البادية" ، ومائدة مستديرة في محبة الشاعر أشرف العنانى ومحور الشخصية المكرمة .

