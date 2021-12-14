تفاصيل تطوير المصانع القديمة لكيما للأسمدة بخبرات إيطالية بـ250 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن مصنع كيما 2 سيتم افتتاحه رسميا بنهاية الشهر الجارى، ضمن مشروعات الحكومة التى سيتم افتتاحها، لافتة انه تم الانتهاء من إعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج 1200 طن فى اليوم امونيا و إنتاج 1575 طن فى اليوم يوريا محبب بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها .

أضافت المصادر إنه بلغت تكلفة التطوير نحو 11.6 مليار جنيه، و‏جارى عقد اتفاق التسوية مع شركة تكنومنت الإيطالية و الاتفاق على عقد استكمال المرحلة الثانية من المشروع وتشمل مصنع جديد لحامض النيتريك ونترات نشادر بتكلفة إجمالية حوالى 250 مليون دولار.

يشار انه يهدف المشروع إلى التغلب على الفجوة بين الطلب والعرض للأسمدة الأزوتية وإنتاج الأمونيا باستخدام الغاز الطبيعى مع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بجانب المحافظة على البيئة و القضاء على التلوث و توفير ما يقرب من 180 ميجا واط لكل ساعة بشبكة الكهرباء الموحدة.