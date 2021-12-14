تعرف على علامات الإصابة بشلل الوجه النصفى

نهير عبد النبى

يمكن أن يحدث شلل بيل أوشلل الوجه النصفى في أي عمر، ولا يعلم السبب الدقيق للإصابة به، فيعتقد أنه ناتج عن تورم العصب الذي يتحكم في عضلات أحد جانبي وجهك والتهابه أو قد يكون رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية.

وحسب ما ذكره موقع webmed تكون الإصابة بشلل بيل مؤقتة لدى معظم الأشخاص، و تبدأ الأعراض عادة في التحسن في غضون بضعة أسابيع، ويشفى المرض تمامًا في ستة أشهر تقريبًا تستمر بعض أعراض شلل بيل لدى عدد قليل من الناس مدى الحياة، وقد تعود الإصابة بشلل بيل للظهور في حالات نادرة.

أعراض شلل الوجه



- بداية سريعة للشعور بضعف خفيف يتحوَّل إلى شلل كلي في جانب واحد من وجهك.

- تدلى الوجه وصعوبة استخدام تعبيرات الوجه، مثل إغلاق عينيك أو التبسم.

- سيلان اللعاب.

- الشعور بالألم حول الفك أو وراء الأذن في الجانب المصاب.

- الحساسية المتزايدة للصوت في الجانب المصاب.

- الصداع.

- فقدان حاسة التذوق.

أسباب الإصابة بشلل الوجه



رغم عدم معرفة السبب الرئيسي لشلل بيل (شلل الوجه النصفي)، فإنه عادة ما يكون مرتبطًا بالإصابة بعدوى فيروسية، ومن الفيروسات التي وجد أن لها علاقة بشلل بيل (شلل الوجه النصفي) الفيروسات التي تسبب الأمراض التالية:

- قروح الزكام وهربس الأعضاء التناسلية (الهربس البسيط).

-الجديري المائي والهربس النطاقي (فيروس جدري الماء النطاقي).

-مرض كثرة الوحيدات (زيادة عدد كريات الدم البيضاء) .

-عدوى الفيروس المضخم للخلايا.

-الأمراض التنفسية (الفيروس الغدي).

-الحصبة الألمانية (الحميراء).

-النكاف (فيروس النكاف).

-الإنفلونزا .