تعرض سفينة يونانية لهجوم قراصنة بخليج غينيا

أنس حبيب

أعلن الجيش الدنماركى عن تعرض طاقم سفينة حاويات يونانية للهجوم من قبل قراصنة في المياه الدولية بخليج غينيا الاثنين، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأرسل الجيش الدنماركى طائرة مروحية عسكرية لإنقاذ طاقم السفينة اليونانية المحتجز من قبل القراصنة والبالغ عددهم 6 أفراد، وكانت السفينة قد تعرضت لهجوم من قبل قراصنة على متن زورق خفيف قرب جزيرة بيوكو التابعة لغينيا الاستوائية.

وأفاد متحدث باسم الجيش الدنماركى أن الطائرة تعقبت زورق القراصنة وعلى متنه الرهائن حتى دخوله فى المياه الدولية لدولة النيجر مما دفع المروحية الدنماركية إلى العودة.

وكانت السفينة المهاجمة تحمل علم ليبيريا، إلا أن حسب بياناتها فهى مشغلة من قبل شركة "كونشارت كومرشال" المتواجدة في اليونان، حسب روسيا اليوم.

وكانت الدنمارك قد أرسلت الفرقاطة "إسبرن سنير" إلى خليج غينيا في شهر أكتوبر الماضى بعد انتشار جرائم القرصنة البحرية، وقد قتل طاقهما أربعة قراصنة قبالة سواحل جنوب نيجيريا في نوفمبر، وأسروا أربعة أخرون في نفس المواجهة حسب المتحدث باسم الجيش الدنماركى.