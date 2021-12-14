تداول 302 طن بضائع عامة ومتنوعة و 335 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم تداول 302 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و335 شاحنة و 53 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 136 شاحنة و 18 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات 302 طن بضائع عامة و 199 شاحنة و35 ملاكي، فيما تستقر 13 سفينة علي أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و 17 سيارة ملاكي ، والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة و 16 سيارة ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء فقط ، حيث تم استقبال 39 شاحنة بحمولة 302 طن و 2 سيارة ملاكي.