اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:57 ص
أكرم القصاص
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تداول 302 طن بضائع عامة ومتنوعة و 335 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:58 ص
تداول 302 طن بضائع عامة ومتنوعة و 335 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مواني البحر الأحمر اليوم تداول 302 طنا من البضائع العامة والمتنوعة، و335 شاحنة و 53 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 136 شاحنة و 18 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات 302 طن بضائع عامة و 199 شاحنة و35 ملاكي، فيما تستقر 13 سفينة علي أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و 17 سيارة ملاكي ، والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة و 16 سيارة ملاكي .
 
واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء فقط ، حيث تم استقبال 39 شاحنة بحمولة 302 طن و 2 سيارة ملاكي.
 
كانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعلنت أمس، تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 287 شاحنة و 16 سيارة ملاكى.
 
وأكدت الهيئة، فى بيان لها أمس، أن حركة الصادرات شملت 678 طن بضائع عامة و 255 شاحنة و 15 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 415 طن بضائع عامة و 32 شاحنة و1 ملاكى ويتواجد 8  سفن علي ارصفة الموانئ.
 
وغادرت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 144 شاحنة و 5 ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 68 شاحنة و9 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث تم استقبال 32 شاحنة بحمولة 415 طن و 1 ملاكي، وتصدير 43 شاحنة بحمولة 678 طن و1 سيارة ملاكى.

 


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