تحصين 441 ألفا و349 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 16 نوفمبر 2021 قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 221 ألف و 223 رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية وتحصين 220 ألف و126 رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع و ترقيم وتسجيل 9 آلاف رأس ماشية وذلك خلال الثلاث أسابيع الأولي من الحملة ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

كما تم عقد 348 ندوة ولقاء بالمواطنين لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 300 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.



ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.





الحملة



تحصين



جانب من التحصين



جانب من الحملة











