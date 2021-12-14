تحذيرات أمريكية فرنسية من ارتياد قاعة رياضية فى موريتانيا.. اعرف التفاصيل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

طلبت سفارة الولايات المتحدة فى موريتانيا من الرعايا الأمريكيين، عدم ارتياد إحدى القاعات الرياضية، بسبب ما قالت إنه "احتمال تهديد إرهابى"، بحسب موقع صحرا ميديا الإخبارى الموريتانى.

وبحسب الموقع الموريتانى، فإن نفس الشيء طلبته السفارة الفرنسية من رعاياها اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر توتير.

ونشرت السفارة الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى بلاغا موجها إلى رعاياها تطلب فيه عدم ارتياد القاعة الرياضية (Elite fitness) حتى إشعار آخر.ولم تضف السفارة الأمريكية أي معلومات مفصلة حول طبيعة هذا التهديد.

بينما نشرت السفارة الفرنسية عبر حسابها على تويتر أنه “في إجراء احترازي، ندعو مواطنينا إلى تفادي القاعة الرياضي (Elite Fitness)”.

وتعد القاعة الرياضية واحدة من أهم وأشهر القاعات في مورتيانيا، وتقدم خدمات متنوعة من ضمنها تعليم الفنون القتالية، وأغلب روادها من الرعايا الغربيين.

ولم تعلق السلطات الموريتانية على الموضوع، فيما لم تشهد موريتانيا أي هجوم مسلح منذ 2011.