تاس: العلماء لم يبحثوا عن أوميكرون بشكل كافٍ وروسيا تستعد للأسوأ

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية أن وجهات النظر المتعارضة بين العلماء حول متحور كورونا الجديد أوميكرون Omicron أشارت إلى أنه لم يتم البحث بشكل كافٍ حتى الآن عن المتحور الجديد، لذلك لا يزال العمل مستمراً لفهم ما إذا كان خطيرًا أم لا.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه إذا انتشر متحور أوميكرون الجديد، فإن روسيا تأمل فى الأفضل لكنها تستعد للأسوأ.

وأضاف "من الأفضل بكثير أن نأمل فى الأفضل، لكن الاستعداد للأسوأ يجب أن يكون هذا هو شعارنا"، وردًا على سؤال إذا كان متفائلًا أم متشائمًا، بالنسبة لمتحور أوميكرون Omicron أكد "فيما يتعلق بالاستعداد، فأنت تعلم أنه بفضل عمل مركز الأزمات التابع لحكومتنا، فإن لوجستياتنا بالكامل جاهزة لتحمل عبء كبير على نظام الرعاية الصحية، حيث كانت هناك موجة سابقة من الوباء، لقد تجاوزناها، وتلك التى سبقتها، ونرى أن الكثير من الخبرة قد تراكمت".

ووفقًا للسكرتير الصحفى لبوتين "تشير وجهات النظر المتعارضة بين العلماء حول أوميكرون Omicron إلى أنه لم يتم البحث بشكل كافٍ حتى الآن، لذلك لا يزال العمل مستمراً لفهم ما إذا كان خطيرًا أم لا"، مضيفا، "هذه سلالة جديدة بلا شك، لذا فهي تهديد جديد".

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، فإنه فى 13 ديسمبر انتشرت أنباء عن تأكيد سلالة أوميكرون Omicron فى 16 شخصا من أصل 177 قادمًا إلى روسيا من جنوب أفريقيا.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الروس المصابين بأوميكرون فى حالة مستقرة، والغالبية العظمى منهم لديهم مناعة لأنهم إما تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا.

وفي 26 نوفمبر حددت منظمة الصحة العالمية "WHO" المتغير B.1.1.529 المحدد فى جنوب أفريقيا على أنه "متغير مثير للاهتمام"، ومنحته الحرف اليوناني Omicron.

وأشارت منظمة الصحة العالمية فى بيانها إلى أن هذا البديل به عدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق، وتم اكتشاف أكبر عدد من المصابين به فى جنوب أفريقيا.

علاوة على ذلك تم الإبلاغ يوم الاثنين عن أول حالة وفاة مرتبطة بأوميكرون، حيث صرح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه تم التأكد من وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.