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تأجيل محاكمة أخطر قضية إتجار بالبشر تضم جنسيات مختلفة لـ16ديسمبر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:57 م
تأجيل محاكمة أخطر قضية إتجار بالبشر تضم جنسيات مختلفة لـ16ديسمبر محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، جلسة محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الإتجار بالبشر، وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 16 ديسمبر.

وأحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات “أردنية وفلسطينية ومصرية” إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.
 
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفى وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة  بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه " ف. م. ع " بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو" س. ب".
 
وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في  شخص طبيعي هو المجني عليه ح. م .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو  غ. ب  بقصد تحقيق منفعة مادية.

الاتجار بالبشر

محاكمة 8 متهمين بالاتجار فى البشر

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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