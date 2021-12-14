بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولايتى تينيسى وإلينوى بسبب العواصف والأعاصير

واشنطن /أ ش أ/

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ فى ولايتى تينيسى وإلينوى بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة والأعاصير التى ضربت الولايات فى نهاية الأسبوع الماضى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإنه بموجب الإعلان، تصبح وزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مفوضتين بتنسيق جهود الإغاثة فى حالات الكوارث فى محاولة لتخفيف المشقة والمعاناة فى مقاطعات تشيتهام وديكاتور وديكسون وداير وجيبسون وبحيرة وأوبيون وستيوارت وويكلى فى ولاية تينيسي.

وأضاف الإعلان أنه حول ولاية إلينوي، تتم تغطية مقاطعات بوند وكاس وكولز وإيفنغهام وفايت وجيرسى وماكوبين وماديسون ومونتغمرى ومورغان ومولترى وبايك وشيلبي.

وضُربت كل من تينيسى وإلينوى بأعاصير طالت الكثير من ولاية كنتاكى فيما وصف بأنه أحد أكبر الكوارث التى شهدتها الولايات المتحدة.

وتم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 90 شخصًا بسبب الأعاصير، وكانت غالبية الوفيات فى ولاية كنتاكي.