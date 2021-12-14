انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الاطفال يوم الأحد المقبل بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الاطفال "نمط2 “ من عمر يوم وحتي 5 سنوات يوم الأحد المقبل 19 ديسمبر الجاري .

واكدت المديرية أن الحملة ستسمر حتي 22 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الفرق الثابتة او المتنقلة من منزل لاخر، واوضحت المديرية بأن هذا التطعيم مختلف عن تطعيم شلل الاطفال الموجود بالتطعيمات الروتينية ولا يتعارض مع اي منها ويمكن اخذ الجرعة في نفس الفترة

هذا التطعيم غير متوفر الا من خلال فرق التطعيمات التابعة لمديرية الصحة وخلال فترة الحملة القومية فقط ولا يمكن تلقيه في اي مكان اخر.

من جانب اخر أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، استمرار أعمال الندوات التوعوية داخل مدارس المحافظة المختلفة للتوعية بمواجهة واجراءات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها اليوم استمرارا لتكثيف التوعية بالمدارس بجميع الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة حرصا علي سلامة الطلاب تم عمل ندوات توعويه بمدرسة جمال نظيم الفندقية عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و كيفية الوقاية منه والتغذية السليمة وأهمية ممارسة النشاط البدنى وإدمان الإنترنت والعنف ضد المرأة.