انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالدقهلية الأحد القادم

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد القادم الموافق 19 ديسمبر الجارى ولمدة 4 أيام بمراكز ومدن وقري المحافظة.

هذا وقد أكد "مختار"على ضرورة تضافر جهود كافة الاجهزة لنجاح الحملة بنطاق الدقهلية والتي تستهدف تطعيم مليون طفل مصريين وغير مصريين للحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال.

كما أكد "مختار"علي اهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة بين المواطنين لتطعيم ابنائنا من خلال الاوقاف والتربية والتعليمن والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، والاحياء لتحقق الحملة اهدافها المرجوة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم الاطفال في الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى عمر 5 سنوات وان التطعيم، يتم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظه تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة وفرق متحركة من شقة الى شقة بالريف والحضر، من خلال 3435 فرقة من فرق التطعيم ويتم التنفيذ للحملة باشراف 18 ادارة صحية و220 مشرفا، من هذه الادارات و64 مشرفا من مديرية الصحة فضلا عن 866 مشرفا لصيقا لفرق التطعيم بمراكز ومدن واحياء المحافظة فضلا 430 منفذ خدمة.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية لضرورة التنسيق والتعاون الكامل لكافة اجهزة التوعية لوصول الرسالة التثقيفية الخاصة بحملات التوعية لجميع المواطنين، بضرورة التطعيم لجميع الاطفال المستهدفين مصريين وغير مصريين بنطاق المحافظة لاستمرار الحفاظ على مصرنا الغالية خالية من مرض شلل الاطفال.

كما اكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن إستقبال ومعاملة المترددين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع مع اهمية تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على فرق الحملةن بأماكن تمركزها بوحدات طب الاسرة بنطاق المحافظة .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الصحية والطبية والوقاية من الامراض، لجميع فئات المواطنين وخاصة الاطفال ، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

