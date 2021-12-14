انتخاب العراق نائبا لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر الأسلحة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان اذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية (CCW)".