انتخاب العراق نائبا لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان اذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية (CCW)".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2022-2024 رسميًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه سيتم المصادقة على الترشيح خلال مُؤتمر الدول الأطراف لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد في لاهاي في أواخر شهر نوفمبر المقبل.
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