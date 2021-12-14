اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:47 ص
أكرم القصاص
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اليمن والأردن يبحثان التعاون الصحى بين البلدين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص
اليمن والأردن يبحثان التعاون الصحى بين البلدين
أ ش أ

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 بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الإثنين، مع نظيره الأردني الدكتور فراس الهواري، التعاون الصحي بين البلدين وإمكانية زيادة المنح الطبية المقدمة لليمن.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما بالأردن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - التسهيلات المقدمة للمرضى اليمنيين بالمستشفيات الأردنية، وأهمية تدعيم دور مجلس وزراء الصحة العرب لدور المجلس العربي للتخصصات الطبية كونه من أهم المنجزات العربية الخادمة للقطاع الطبي في البلدان العربية وتطويرها.
وثمن وزير الصحة اليمني - خلال اللقاء - التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية للجانب اليمني في مجال تدريب الكوادر الطبية، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تدريب كوادر وزارة الصحة اليمنية الوسطية في الاردن بالدورات القصيرة والمتوسطة.
 


اليمن

الاردن

وزير الصحةالاردنى

كورونا

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