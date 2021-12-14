الوكيل الثقافى لأزهر الإسكندرية يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد علاء العريان الوكيل الثقافى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء معهدى المهاجرين الابتدائي، ومحرم النموذجى الابتدائى الإعدادى فتيات بإدارة شرق التعليمية،لمتابعة سير العملية التعليمية، والوقوف على استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ورافقه سلامة القط مدير التعليم الإعدادي.

وقال بيان اليوم انه تفقد الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، وكافة ملحقات المعاهد، ومتابعة المناهج الدراسية، والتأكيد على الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، والاستعداد والتجهيز لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وتدريب الطلاب على نماذج للامتحانات، وتفعيل كافة الأنشطة لجذب التلاميذ للحضور.

وكان قد أكد الوكيل الشرعى على تفعيل الوسائل التعليمية، والتعلم النشط، لجذب الطلاب وتشجيعهم على الحضور، وكذلك الأنشطة الطلابية.

كما تم التأكيد على التجهيز والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والمتابعة الفعالة والمستمرة لجميع المعلمين، وإنهاء كافة المناهج الدراسية قبل نهاية شهر ديسمبر، وإلغاء كافة مجموعات التواصل الاجتماعى بين المعلمين وأولياء الأمور، وتحديد يوم لمقابلة أولياء الأمور بكل معهد.