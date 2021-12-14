المملكة المتحدة تلغى القائمة الحمراء للسفر اعتبارا من الغد

لندن أ ش أ

أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، أنه ستتم إزالة جميع الدول الـ 11 المدرجة فى القائمة الحمراء للسفر الخاص بفيروس كورونا اعتبارًا من الساعة الرابعة صباح غد الأربعاء.

وقال الوزير البريطانى - فى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى - إن انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا فى المملكة المتحدة والعالم يعنى أن القائمة الحمراء للسفر "الآن أقل فعالية فى إبطاء توغل أوميكرون من الخارج.. لذا يمكننى أن أعلن اليوم أنه بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة للسفر الدولي، سنزيل جميع البلدان الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر".

وتضم قائمة دول القائمة الحمراء للسفر كلا من "أنجولا وبوتسوانا واسواتينى وليسوتو ومالاوى وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي"، ويجب على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة من دول القائمة الحمراء العزل الذاتى فى فندق الحجر الصحى الذى تفرضه الحكومة البريطانية لمدة 10 أيام.