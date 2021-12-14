اليوم السابع
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المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان يدشن مبادرة "إحنا طاقة مش إعاقة"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:36 م
المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان يدشن مبادرة "إحنا طاقة مش إعاقة"
أسوان - عبد الله صلاح

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شارك الفنان تامر شلتوت فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى نظمها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، لتدشين مبادرة "إحنا طاقة مش إعاقة".

وتحدث "شلتوت" مع الطلاب على أهمية مساعدة الآخرين، مؤكدا أنه تربي منذ طفولته علي هذه المعانى، ورغم نجاحه وتفوقه إلا أنه مازال يحافظ علي القيم التى تربى عليها، لأنها كانت داعما له طوال مشوار نجاحه، معلقا: "الحمدلله كبرت ونجحت وبقيت حاجة كبيرة في المجتمع"، مضيفا أن صعيد مصر مليء بهذه المبادئ والقيم والأخلاق والتي أصبحت سمة نتميز بها أمام العالم كله.

ووجه الفنان تامر، حديثه للطلاب، قائلا: أمامكم المشوار طويل ما بين نجاحات وتحديات وعليكم الا تعيشوا هذا المشوار وحدكم والا تفتكروا وحدكم وعليكم ألا تنسوا مساعدة من يحتاج إليكم من المحيطين بكم.

وأكد أنه حرص على الحضور إلي أسوان للمشاركة في فعاليات هذا اليوم بسبب أنه عاني مع طفل من ذوى الهمم من أفراد أسرته، ووصف وجود طفل من ذوي الهمم في العائلة بأنه مسؤلية تحتاج إلى مجهود كبير في التربية الصحيحة والتواصل معه وإدماجه مع الآخرين خارج المنزل حتى لا يصبح منبوذا من المجتمع.

وفى نهاية حديثه، طلب الفنان تامر شلتوت التقاط صورة تذكارية مع طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية لنشرها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد الاتفاق على دعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.

حضر الفاعليات، الدكتور أحمد شلتوت خبير التنمية البشرية، والدكتور عبد الله على عبد الله عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والقيادات الدينية والرياضية وعدد من الشخصيات بمحافظة أسوان.

 

طلاب-ذوى-الهمم
طلاب-ذوى-الهمم

 

طلاب-أسوان_1
طلاب-أسوان_1

 

شلتوت
شلتوت

 

جانب-من-الفاعليات
جانب-من-الفاعليات

 

تامر-شلتوت
تامر-شلتوت

 

الفنان-تامر-شلتوت
الفنان-تامر-شلتوت

 

الدكتور-أحمد-شلتوت
الدكتور-أحمد-شلتوت

 

أثناء-التقاط-صورة-مع-الطلاب
أثناء-التقاط-صورة-مع-الطلاب

 


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