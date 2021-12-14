المرور: غرف عمليات لمراقبة حركة السيارات بمحيط إنشاء محطة مترو المطبعة

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب غرف عمليات إدارة المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط شارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج لمنع الزحام اثناء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فانه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الاهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول 400 م وعرض 18 م فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ولفت المصدر، إلى أنه يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة عددا من التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالآتي:

-القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى) ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

-على الراغبين فى التوجه الى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.