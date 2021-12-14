القوات الروسية تراقب فرقاطة فرنسية دخلت إلى البحر الأسود

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ذكر مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن أسطول البحر الأسود الروسي بدأ اليوم الثلاثاء، في تعقب ومراقبة الفرقاطة "أوفيرني" التابعة للبحرية الفرنسية دخلت إلى البحر الأسود.

وأشار بيان للمركز الروسي أن الفرقاطة البحرية الفرنسية "أوفيرني" المسلحة بصواريخ موجهة دخلت إلى البحر الأسود، لافتا إلى أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تراقب حاليا توجهات السفينة الفرنسية.

وأضاف البيان أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في مراقبة تحركات فرقاطة أوفيرني للصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الفرنسية، والتي دخلت البحر الأسود.