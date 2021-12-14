اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الروسية تراقب فرقاطة فرنسية دخلت إلى البحر الأسود

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:15 م
القوات الروسية تراقب فرقاطة فرنسية دخلت إلى البحر الأسود أسطول البحر الأسود - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن أسطول البحر الأسود الروسي بدأ اليوم الثلاثاء، في تعقب ومراقبة الفرقاطة "أوفيرني" التابعة للبحرية الفرنسية دخلت إلى البحر الأسود. 
 
وأشار بيان للمركز الروسي أن الفرقاطة البحرية الفرنسية "أوفيرني" المسلحة بصواريخ موجهة دخلت إلى البحر الأسود، لافتا إلى أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تراقب حاليا توجهات السفينة الفرنسية. 
 
وأضاف البيان أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في مراقبة تحركات فرقاطة أوفيرني للصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الفرنسية، والتي دخلت البحر الأسود.

القوات الروسية

البحر الأسود

فرقاطة أوفيرني

البحرية الفرنسية

صواريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة