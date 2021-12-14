القبض على عامل طعن شابا بسبب خلافات الجيرة فى منطقة العجوزة بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على جاره بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة في منطقة العجوزة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح طعني نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، طعنه خلالها المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق..