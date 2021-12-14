القبض على سيدة بالدقهلية سرقت 4 ملايين جنيه من زوجها خوفا من الزواج عليها

فريق المحافظات

اكتشف رجل أعمال بمدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، سرقة مبلغ مالي كبير من داخل منزله وبعض المصوغات الذهبية، وبعد إبلاغه لأجهزة كشفت أن زوجته هى من قامت بذلك خوفا من أن يتزوج عليها.

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من رجل أعمال بمدينة المنزلة بسرقة مبلغ مالي كبير يقارب 4 ملايين جنيه، وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات تمكن فريق البحث من كشف لغز السرقة، حيث تبين استغلال الزوجه لعدم وجود زوجها، وسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، لقيام أحد الأشخاص المقربين منها بإيهامها بأن زوجها يستعد للزواج عليها من سيدة أخرى.

وقام باقناعها بأن تتحصل على المبالغ المالية الموجودة معه من أجل الحفاظ على زوجها، وإيداعها فى البنك، وقد كشفت التحريات إلى تواجد المحرض أثناء تنفيذ السرقة ونقل الأموال والمشغولات الذهبية إلى مدينة بورسعيد، وطلب منها أن يقوم بالاحتفاظ بالأموال عنده لحين وضعها فى البنك باسمها أو اسم أبناءها.



وعقب اكتشاف تفاصيل الواقعة، اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة، واعترفت بإعطاء المحرض كامل المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.