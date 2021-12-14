العضو المنتدب لدانون: نجاح الاقتصاد المصرى دفع الشركة الأم لمضاعفة استثماراتها

كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

قال هيثم صادق العضو المنتدب لشركة دانون، إن نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق نسب نمو مرتفعة وزيادة نسب مبيعات الشركة في مصر خلال العام الماضي بنسبة 25% دفع إدارة شركة دانون الأم في مطالبة الشركة في مصر بمضاعفة حجم المبيعات عن النسب المستهدف.

وأوضح، خلال مشاركته في القمة الاقتصادية التى ينظمها اليوم السابع في نسختها الثالثة، في هذا الصدد أن شركة دانون مصر حققت مبيعات مرتفعة العام الماضي، جعلتها أعلى حجم مبيعات لدانون في أفريقيا والشرق الأوسط، ولذا اختيرت لتمثيل المنطقة لعرض النتائج المالية أمام الرئيس التنفيذي للشركة الأم، وخلال هذا العرض شاركت تجربة مصر في تطوير البنية التحتية وتحقيق مبيعات ضخمة، وطموحنا خلال 3 سنوات بمضاعفة المبيعات، ولكن الرئيس التنفيذي طالب بأكثر من ذلك خلال هذه الفترة نتيجة ثقته في الاقتصاد المصري.

وأضاف "صادق"، أن شركة دانون تسعى لتعميق التصنيع المحلي، ووصلت بنسبة التصنيع المحلي إلى 70% من إجمالي المنتجات، ولكن الشركة تواجه صعوبة في زيادة المبيعات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر بعض المواد الخام المستوردة، والتي نستورد بعضها من دول صناعية أقل من مصر، مشيرًا إلى أن هناك شركات محلية ترغب في التصنيع المحلي لهذه المواد الخام، ولكن تواجه عقبات وتحديات في تنفيذ هذا الهدف.

وتمنى هيثم صادق، سرعة تطبيق الحكومة لبرامج تعميق التصنيع المحلي، مع توفير كوادر فنية مؤهلة للشركات، تلبي زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.