اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:39 م
أكرم القصاص
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الصين ترصد ثانى حالة إصابة ب"أوميكرون"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:07 م
الصين ترصد ثانى حالة إصابة ب"أوميكرون" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين /أ ش أ/

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رصدت الصين ثانى حالة إصابة ب"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لرجل قادم من الخارج.

 

وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الثلاثاء، بأن حالة الإصابة الثانية بأوميكرون هى لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، وكان قد وصل إلى مدينة "شنغهاي" فى 27 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه على مدار أسبوعين من الحجر الصحى فى أحد الفنادق، كانت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التى أجريت له سلبية.

 

وأضافت القناة أن المصاب سافر بعد ذلك من "شنغهاي" إلى مدينة "غوانزو" حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية للمتحور أوميكرون.

 

وكانت الصين قد أعلنت أمس الاثنين رصد أول حالة إصابة بالمتحور الجديد فى بر الصين الرئيسى لمسافر وصل إلى مدينة "تيانجين" الصينية قادما من الخارج هذا الشهر.

 


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