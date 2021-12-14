السجن 7 سنوات لحداد قتل عامل بعد طعنه بمطواة بسبب خلافات بينهما فى المنصورة

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين شفيق عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفى، وأحمد مجر، وطارق عبداللطيف، بمعاقبة حداد بقرية نوب طريف مركز السنبلاوين بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل عامل على إثر مشادة كلامية بينهما، نتيجة لوجود خلاف سابق بين المجنى عليه والمتهم، وقام على إثرها استخرج المتهم مطواة وطعنه بالفخذ مما تسببت فى قطع بالشريان والوريد الفخذى الأيمن ونزيف دعوى مما تسبب فى الوفاة.

وترجع الواقعة إلى 11 سبتمبر 2020 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعد اتهام النيابة العامة للمتهم رضا ٠ ي ٠ م ٠ م 20 سنة حداد ومقيم بقرية نوب طريف مركز السنبلاوين بقتل المجنى عليه إسلام محمد ٠ أ ب 36 سنة عامل مقيم بذات القرية عمدا، بأن أشهر فى وجهه سلاح أبيض مطواة وطعنة استقرت بالفخذ الأيمن مما تسببت فى قطع بالشريان والوريد الفخذى الأيمن ونزيف دعوى مما تسبب فى الوفاة وذلك بسبب خلافات سابقة.