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الرئيس السيسي يصل جامعة كفر الشيخ ويلتقى المجلس الأعلى للجامعات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:34 م
الرئيس السيسي يصل جامعة كفر الشيخ ويلتقى المجلس الأعلى للجامعات الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر جامعة كفر الشيخ، حيث يلتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع الرئيس بالمجلس الأعلى للجامعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (7)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (8)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (1)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (2)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (3)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (4)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (5)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (6)
 

 


السيسي

جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ

الرئيس السيسي

المجلس الأعلى للجامعات

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