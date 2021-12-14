الرئيس السيسي يصل جامعة كفر الشيخ ويلتقى المجلس الأعلى للجامعات

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر جامعة كفر الشيخ، حيث يلتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع الرئيس بالمجلس الأعلى للجامعات.