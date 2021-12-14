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الرئيس السيسى يوجه "الأعلى للجامعات" بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:49 م
الرئيس السيسى يوجه "الأعلى للجامعات" بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ. 
 
وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها المهم وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.
 
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (1)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (2)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (3)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (4)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (5)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (5)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (6)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (6)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (7)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (7)

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (8)
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارة لجامعة كفر الشيخ (8)

 


السيسى

الرئيس السيسى

كفر الشيخ

الاعلى للجامعات

مشاركة

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