الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

كتب محمد الجالى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.