اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:38 م
الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية لقاء الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.
 
وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
WhatsApp Image 2021-12-14 at 1.34.35 PM
 
WhatsApp Image 2021-12-14 at 1.34.27 PM
 
WhatsApp Image 2021-12-14 at 1.34.26 PM (1)
 
WhatsApp Image 2021-12-14 at 1.34.26 PM
 

 


السيسى

الرئيس السيسى

كفر الشيخ

جامعه كفر الشيخ

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين.. تعيين اللواء بحرى أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية.. والفريق أحمد خالد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكرى بدرجة نائب وزير

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:41 ص

قرار جمهورى بتعيين الفريق أحمد خالد قائداً للقيادة الاستراتيجية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:24 ص

قرار جمهورى بتعيين اللواء بحرى أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:21 ص

الرئيس السيسى يزور جامعة كفر الشيخ اليوم ويجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة