الخميس.. "السفن اليونانية القديمة " فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير



تنظم مكتبة الإسكندرية في إطار الاحتفال بيوم المتوسط، بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك (NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان، محاضرة بعنوان "السفن اليونانية القديمة "، يلقيها الدكتور عماد خليل؛ كرسي اليونسكو للآثار البحرية، جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

وتسلط المحاضرة الضوء على القوارب والسفن اليونانية منذ أقدم العصور وحتى العصر الروماني، فقد عرف الإنسان بناء واستخدام القوارب قبل أن يعرف الكتابة أو الزراعة.

ومن ثم، فإن بناء القوارب والسفن والإبحار بها كانت من بين أقدم المهارات التي مارسها وأتقنها البشر. وقد كان الإغريق من بين أعظم الأمم البحرية في العصور القديمة، حيث استطاعوا بناء أنواع وطرز مختلفة من القوارب والسفن والإبحار بها منذ أكثر من عشرة آلاف عام. علاوة على ذلك، فإنه يرجع لهم الفضل في تصميم وبناء بعضًا من أشهر أنواع السفن التجارية والحربية التي شهدها البحر المتوسط في العصور القديمة.

المحاضرة متاحة للجمهور في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويرجى العلم أن عدد الحضور محدود ومتاح حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة.

















