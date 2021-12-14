الحملة القومية لمحصول القمح بالشرقية تعقد ندواتها مع المزارعين لتوعيتهم.. لايف وصور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من حقول القمح بمحافظة الشرقية ، لتعريف المزارعين كل ما يخص زراعة وحصاد القمح.





وقالت الدكتورة منال عبد الصمد مسئول الحملة القومية لمحصول القمح بالشرقية، إن الحملة تنتشر بربوع محافظة الشرقية لمتابعة محصول القمح وإرشاد المزارعين عن كيفية متابعة المحصول من الزراعة ، وحتى الحصاد والإجابة على كل الاستفسارات التي تغيب عن المزارعين





وأجابت عن عدد من أسئلة المزارعين منها موعد زراعة المحصول، وأجابت أن موعد الزراعة الاصلى للقمح يبدأ من النصف الأخير من شهر نوفمبر وتنتهي بنهاية الشهر نفسه ، وأجابت عن سؤال مزارع آخر عن موعد الرية الأولى بعد الزراعة أن الرية الاولى لا تزيد عن 25 يوما من تاريخ الزراعة





ودار نقاش واسع حول زراعة وحصاد القمح وكيفية علاج الأمراض التى تواجه المحصول منها الصدأ، والذى يظهر أثناء ظهور السنبلة وتظهر أعراضه على الساق والأوراق تظهر بصيلات صغيرة ،تشبه صدأ الحديد ويكون علاجه رش المحصول بمبيد فطرى





وتفحم السنبلة والذي يظهر عقب ظهر السنبلة وتظهر السنبلة سوداء متفحمة، ويجب معالجة التقاوى المستخدمة فى الزراعة بمبيد فطرى قبل الزراعة لمنع التفحم فى السنبلة.





وتحدث مسئولو الحملة مع المزارعين، عن كيفية متابعة المحصول بشكل صحيح ، لتنتج الأراضي أجود الأقماح وتعطى أعلى إنتاجية.







الندوة



بحقول القمح



عدد من المزارعين



