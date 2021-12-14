وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال - في تصريح لموقع (فرانس إنفو) - "فيما يتعلق بالإجراءات المفروضة في فرنسا، فليس من المتوقع تغييرها".

وتعتزم الحكومة الاستمرار فى تطبيق الاستراتيجية التي تم تحديدها من قبل، من خلال المزيد من التشجيع على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف أتال أن الحل يكمن في مواصلة التطعيم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 15 مليون فرنسى تلقوا جرعة معززة من التطعيم حاليا.